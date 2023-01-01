Брест - Клермон 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Клермон, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Клермон
Клермон-Ферран
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|9
|нп
|Стив Мунье
|99
|вр
|Мори Дио
|22
|зщ
|Йоэль Армугом
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|15
|зщ
|Шейк Умар Конате
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|12
|пз
|Максим Гоналон
|23
|нп
|Шамар Николсон
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|29.03.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 0
|29.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 2
|24.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 35-й тур
|1 : 0
|28.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 17-й тур
|1 : 2
|07.02.2017
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 1
|09.09.2016
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1