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Брест - Клермон 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Брест
Клермон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Клермон, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Клермон
Клермон-Ферран
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
9 Бенин нп Стив Мунье
99 Франция вр Мори Дио
22 Франция зщ Йоэль Армугом
17 Франция зщ Анди Пельмар
5 Бельгия зщ Максимилиано Кофрие
15 Мали зщ Шейк Умар Конате
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
6 Мали пз Хабиб Кейта
18 Косово пз Эльбасан Рашани
25 Франция пз Жоан Гастьен
12 Франция пз Максим Гоналон
23 Ямайка нп Шамар Николсон
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Брест2 : 1Клермон
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Клермон1 : 3Брест
01.05.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Брест2 : 0Клермон
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Клермон1 : 1Брест
29.03.2019 Франция - Лига 2 30-й тур Брест0 : 0Клермон
29.10.2018 Франция - Лига 2 12-й тур Клермон2 : 2Брест
24.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 35-й тур Брест1 : 0Клермон
28.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 17-й тур Клермон1 : 2Брест
07.02.2017 Франция - Лига 2 24-й тур Клермон1 : 1Брест
09.09.2016 Франция - Лига 2 6-й тур Брест0 : 2Клермон
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 1 : 3Брест
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 2 : 0Брест
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Брест2 : 3
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 0Брест
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Брест1 : 1
29.11.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 1Клермон
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Клермон0 : 3
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Клермон1 : 0
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Клермон
27.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Клермон0 : 1

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