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Монако - Монпелье 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Монако
Монпелье

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Монпелье, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Монпелье
Монпелье
16 Швейцария вр Филипп Кён
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
3 Чили зщ Гильермо Марипан
6 Швейцария зщ Денис Закария
88 Франция пз Сунгуту Магасса
19 Франция пз Юссуф Фофана
17 Россия пз Александр Головин
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
14 Сенегал нп Исмаил Якобс
18 Япония нп Такуми Минамино
29 США нп Фоларин Балогун
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
4 Мали зщ Кики Куяте
17 Франция зщ Тео Сент-Люс
13 Франция пз Жорис Шотар
12 Франция пз Жордан Ферри
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
7 Франция нп Арно Норден
8 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Монако0 : 4Монпелье
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье0 : 2Монако
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье3 : 2Монако
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Монако3 : 1Монпелье
15.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Монпелье2 : 3Монако
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Монако1 : 1Монпелье
14.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Монако1 : 0Монпелье
05.10.2019 Франция - Лига 1 9-й тур Монпелье3 : 1Монако
10.02.2019 Франция - Лига 1 24-й тур Монпелье2 : 2Монако
01.12.2018 Франция - Лига 1 15-й тур Монако1 : 2Монпелье
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 5 : 2Монако
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 0Монако
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 2 : 0Монако
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Монако2 : 1
29.11.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Монпелье1 : 1
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Монпелье1 : 3
10.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье0 : 0
03.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 3 : 0Монпелье
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Лиги 1: «Монако» — «Монпелье». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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