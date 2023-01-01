Монако - Монпелье 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Монпелье, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Монпелье
Монпелье
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|6
|зщ
|Денис Закария
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|18
|нп
|Такуми Минамино
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|15.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|14.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|01.12.2018
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Лиги 1: «Монако» — «Монпелье». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.