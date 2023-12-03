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Лилль - Метц 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
03 Декабря 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Лилль
Метц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Метц, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Метц
Метц
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
21 Франция пз Бенжамен Андре
12 Турция пз Юсуф Языджи
23 Косово нп Эдон Жегрова
17 Португалия нп Иван Кавалейру
9 Канада нп Джонатан Дэвид
16 Алжир вр Александр Укиджа
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
3 Франция зщ Матьё Юдоль
22 Франция зщ Кевин Ван Ден Керкхоф
27 Гаити пз Денли Жан Жак
36 Гамбия пз Абли Джаллоу
18 Сенегал нп Ламин Камара
99 Швеция нп Йоэль Асоро
11 Франция нп Симон Элизор
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Румыния Ласло Болони
История личных встреч
18.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль0 : 0Метц
08.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Метц3 : 3Лилль
09.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Метц0 : 2Лилль
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Лилль1 : 0Метц
09.11.2019 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль0 : 0Метц
28.04.2018 Франция - Лига 1 35-й тур Лилль3 : 1Метц
05.11.2017 Франция - Лига 1 12-й тур Метц0 : 3Лилль
06.05.2017 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль0 : 2Метц
13.08.2016 Франция - Лига 1 1-й тур Метц3 : 2Лилль
23.05.2015 Франция - Лига 1 38-й тур Метц1 : 4Лилль
30.11.2023 Лига конференций Группа A. 5-й тур 0 : 2Лилль
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 0 : 2Лилль
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль1 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа A. 4-й тур 1 : 1Лилль
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Лилль
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 2 : 3Метц
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Метц3 : 1
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 1 : 1Метц
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Метц0 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 1Метц

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