Лилль - Метц 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
03 Декабря 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Метц, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Метц
Метц
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|16
|вр
|Александр Укиджа
|5
|зщ
|Фали Канде
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|39
|зщ
|Коффи Куао
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|18
|нп
|Ламин Камара
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|11
|нп
|Симон Элизор
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Ласло Болони
История личных встреч
|18.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|09.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|05.11.2017
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 2
|13.08.2016
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 4
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1