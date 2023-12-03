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Марсель - Ренн 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
03 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Марсель
Ренн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ренн, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Ренн
Ренн
16 Испания вр Пау Лопес
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
4 Франция зщ Самуэль Жиго
7 Франция зщ Жонатан Клосс
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
27 Франция пз Жордан Верету
11 Марокко пз Амин Арит
20 Аргентина пз Хоакин Корреа
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
30 Франция вр Стив Манданда
15 Камерун зщ Кристофер Ву
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
28 Франция пз Энцо Ле Фе
21 Сербия пз Неманья Матич
14 Франция пз Бенжамен Буриго
10 Франция нп Амин Гуири
7 Франция нп Мартен Терье
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
05.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн0 : 1Марсель
20.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Марсель1 : 0Ренн
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель1 : 1Ренн
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0Марсель
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Марсель2 : 0Ренн
10.03.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Марсель1 : 0Ренн
16.12.2020 Франция - Лига 1 15-й тур Ренн2 : 1Марсель
10.01.2020 Франция - Лига 1 20-й тур Ренн0 : 1Марсель
29.09.2019 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель1 : 1Ренн
24.02.2019 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн1 : 1Марсель
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур Марсель4 : 3
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 1 : 1Марсель
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 1 : 0Марсель
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур 0 : 2Марсель
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур 0 : 3Ренн
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн3 : 1
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ренн0 : 1
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур Ренн3 : 1
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 2 : 0Ренн

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