Марсель - Ренн 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
03 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ренн, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Ренн
Ренн
|16
|вр
|Пау Лопес
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|27
|пз
|Жордан Верету
|11
|пз
|Амин Арит
|20
|пз
|Хоакин Корреа
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|30
|вр
|Стив Манданда
|15
|зщ
|Кристофер Ву
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|21
|пз
|Неманья Матич
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|10
|нп
|Амин Гуири
|7
|нп
|Мартен Терье
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Бруно Женезио
История личных встреч
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|10.03.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|10.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|29.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|4 : 3
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0