Тулуза - Лорьян 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лорьян, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лорьян
Лорьян
|50
|вр
|Гийом Ресте
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|15
|нп
|Арон Дённум
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|10
|пз
|Ромен Февр
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|22
|пз
|Эли Крупи
|29
|нп
|Сирине Дукуре
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|08.02.2017
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 2
|16.04.2016
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|05.12.2015
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 3
|18.04.2015
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|29.11.2014
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 3
|15.02.2014
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1