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Тулуза - Лорьян 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Тулуза
Лорьян

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лорьян, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лорьян
Лорьян
50 Франция вр Гийом Ресте
3 Дания зщ Миккель Деслер
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
17 Чили зщ Габриэль Суасо
24 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
15 Норвегия нп Арон Дённум
19 Камерун нп Франк Магри
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
38 Швейцария вр Ивон Мвого
13 Сенегал зщ Формоз Менди
15 Франция зщ Жульен Лапорт
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
12 Камерун зщ Дарлин Йонгва
10 Франция пз Ромен Февр
19 Франция пз Лоран Абергель
14 Франция пз Тьемуэ Бакайоко
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
22 Франция пз Эли Крупи
29 Франция нп Сирине Дукуре
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лорьян0 : 1Тулуза
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Тулуза2 : 2Лорьян
31.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза0 : 1Лорьян
08.02.2017 Франция - Лига 1 24-й тур Лорьян1 : 1Тулуза
10.12.2016 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза3 : 2Лорьян
16.04.2016 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян1 : 1Тулуза
05.12.2015 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза2 : 3Лорьян
18.04.2015 Франция - Лига 1 33-й тур Лорьян0 : 1Тулуза
29.11.2014 Франция - Лига 1 15-й тур Тулуза2 : 3Лорьян
15.02.2014 Франция - Лига 1 25-й тур Лорьян1 : 3Тулуза
30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур Тулуза0 : 0
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 1 : 0Тулуза
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 1 : 1Тулуза
09.11.2023 Лига Европы Группа E. 4-й тур Тулуза3 : 2
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза1 : 2
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Лорьян2 : 3
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 1 : 0Лорьян
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лорьян0 : 0
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 1 : 0Лорьян
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян2 : 1

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