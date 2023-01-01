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Лечче - Болонья 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
03 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Лечче
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Болонья, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Франция пз Алексис Блен
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
22 Замбия нп Ламек Банда
28 Польша вр Лукаш Скорупски
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
11 Швейцария пз Дан Ндой
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Лечче2 : 3Болонья
23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Болонья2 : 0Лечче
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Болонья3 : 2Лечче
22.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Лечче2 : 3Болонья
05.02.2012 Италия - Серия А 22-й тур Лечче0 : 0Болонья
18.09.2011 Италия - Серия А 3-й тур Болонья0 : 2Лечче
13.03.2011 Италия - Серия А 29-й тур Лечче0 : 1Болонья
06.11.2010 Италия - Серия А 10-й тур Болонья2 : 0Лечче
17.05.2009 Италия - Серия А 36-й тур Болонья2 : 1Лечче
21.12.2008 Италия - Серия А 17-й тур Лечче0 : 0Болонья
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 2Лечче
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лечче2 : 2
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Лечче
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Лечче2 : 4
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лечче0 : 1
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Болонья2 : 0
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 1Болонья
03.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Болонья1 : 0
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Болонья2 : 0
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Болонья

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