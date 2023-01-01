Лечче - Болонья 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
03 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Болонья, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Алексис Блен
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 3
|05.02.2012
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|18.09.2011
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|13.03.2011
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|06.11.2010
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|17.05.2009
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|21.12.2008
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1