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Фиорентина - Салернитана 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Фиорентина
Салернитана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Салернитана, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Салернитана
Салерно
1 Италия вр Пьетро Терраччано
33 Италия зщ Микаель Кайоде
4 Сербия зщ Никола Миленкович
16 Италия зщ Лука Раньери
3 Италия зщ Кристиано Бираги
6 Бразилия пз Артур
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
7 Италия нп Риккардо Соттиль
18 Ангола нп Мбала Н'Зола
56 Франция вр Бенуа Костиль
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
17 Аргентина зщ Федерико Фасио
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
25 Италия пз Джулио Маджоре
18 Мали пз Лассана Кулибали
8 Норвегия пз Эмиль Бохинен
20 Кипр пз Григорис Кастанос
87 Италия пз Антонио Кандрева
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Салернитана3 : 3Фиорентина
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Фиорентина2 : 1Салернитана
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Салернитана2 : 1Фиорентина
11.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Фиорентина4 : 0Салернитана
30.11.2023 Лига конференций Группа F. 5-й тур Фиорентина2 : 1
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 0Фиорентина
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Фиорентина2 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа F. 4-й тур 0 : 1Фиорентина
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Фиорентина0 : 1
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Салернитана2 : 1
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 2Салернитана
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Салернитана0 : 2
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Салернитана4 : 0
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Салернитана

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