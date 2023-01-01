Фиорентина - Салернитана 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Салернитана, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Салернитана
Салерно
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Паулу Соуза
История личных встреч
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|3 : 3
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 1
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 4-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 0
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0