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Сассуоло - Рома 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
03 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Сассуоло
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Рома, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Рома
Рим
47 Италия вр Андреа Консильи
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
22 Германия зщ Йереми Тольян
17 Уругвай зщ Матиас Винья
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
24 Италия пз Даниэль Болока
10 Италия нп Доменико Берарди
20 Испания нп Саму Кастильехо
92 Франция нп Грегоре Дефрель
9 Италия нп Андреа Пинамонти
1 Португалия вр Руй Патрисиу
23 Италия зщ Джанлука Манчини
14 Испания зщ Диего Льоренте
5 Франция зщ Эван Н'Дика
2 Нидерланды зщ Рик Карсдорп
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
4 Италия пз Бриан Кристанте
16 Аргентина пз Леандро Паредес
52 Италия пз Эдоардо Бове
21 Аргентина нп Пауло Дибала
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
12.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Рома3 : 4Сассуоло
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Сассуоло1 : 1Рома
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Сассуоло2 : 2Рома
12.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Рома2 : 1Сассуоло
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Сассуоло2 : 2Рома
06.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Рома0 : 0Сассуоло
01.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Сассуоло4 : 2Рома
15.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Рома4 : 2Сассуоло
18.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Сассуоло0 : 0Рома
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Рома3 : 1Сассуоло
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 3 : 4Сассуоло
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Сассуоло2 : 2
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Сассуоло
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Сассуоло0 : 0 5 : 4
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа G. 5-й тур 1 : 1Рома
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Рома3 : 1
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 0 : 0Рома
09.11.2023 Лига Европы Группа G. 4-й тур 2 : 0Рома
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Рома2 : 1

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