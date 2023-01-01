Сассуоло - Рома 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
03 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Рома, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Рома
Рим
|47
|вр
|Андреа Консильи
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|17
|зщ
|Матиас Винья
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|24
|пз
|Даниэль Болока
|10
|нп
|Доменико Берарди
|20
|нп
|Саму Кастильехо
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|3 : 4
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 2
|18.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 4
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1