Наполи - Интер М 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
03 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Интер М, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Натан
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|28.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|13.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура Серии A: «Наполи» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.