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Наполи - Интер М 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
03 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Наполи
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Интер М, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
3 Бразилия зщ Натан
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
15 Италия зщ Франческо Ачерби
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Наполи3 : 1Интер М
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Интер М1 : 0Наполи
12.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1Интер М
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Интер М3 : 2Наполи
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Наполи1 : 1Интер М
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Интер М1 : 0Наполи
28.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Интер М2 : 0Наполи
13.06.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Наполи1 : 1Интер М
12.02.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Интер М0 : 1Наполи
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Наполи1 : 3Интер М
29.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур 4 : 2Наполи
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 2Наполи
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Наполи0 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Наполи1 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 2Наполи
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур 3 : 3Интер М
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 1Интер М
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Интер М2 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур 0 : 1Интер М
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 2Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура Серии A: «Наполи» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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