Удинезе - Верона 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Верона, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Верона
Верона
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|7
|нп
|Исаак Саксесс
|26
|нп
|Флорьян Товен
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|6
|зщ
|Исак Хин
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Марко Барони
История личных встреч
|30.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|03.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|24.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|18-й тур
|4 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0