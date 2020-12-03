04:19 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 03 декабря
Свернуть список

Удинезе - Верона 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Удинезе
Верона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Верона, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Верона
Верона
1 Италия вр Марко Сильвестри
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
7 Нигерия нп Исаак Саксесс
26 Франция нп Флорьян Товен
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
6 Швеция зщ Исак Хин
2 Аргентина зщ Бруно Амионе
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
24 Италия пз Филиппо Терраччано
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Марко Барони
История личных встреч
30.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Удинезе1 : 1Верона
03.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Верона1 : 2Удинезе
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Верона4 : 0Удинезе
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе1 : 1Верона
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 0Верона
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Верона1 : 0Удинезе
16.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе0 : 0Верона
24.09.2019 Италия - Серия А 5-й тур Верона0 : 0Удинезе
13.05.2018 Италия - Серия А 37-й тур Верона0 : 1Удинезе
23.12.2017 Италия - Серия А 18-й тур Удинезе4 : 0Верона
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 3 : 1Удинезе
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Удинезе1 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 1Удинезе
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе1 : 2 ДВ
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Удинезе
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Верона2 : 2
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 0Верона
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Верона1 : 3
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала 2 : 0Верона
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Верона

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close