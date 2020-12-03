Майнц - Фрайбург 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
03 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Фрайбург, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Лассе Рис
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|19
|зщ
|Антони Каси
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|10
|нп
|Марко Рихтер
|17
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|42
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|05.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|5 : 0
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|5 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3