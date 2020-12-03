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Майнц - Фрайбург 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
03 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Майнц
Фрайбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Фрайбург, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Лассе Рис
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
3 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
20 Швейцария зщ Эдимилсон Фернандеш
19 Франция зщ Антони Каси
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
31 Германия пз Доминик Кор
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
43 Германия нп Браян Груда
10 Германия нп Марко Рихтер
17 Франция нп Людовик Ажорк
1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
5 Германия зщ Мануэль Гульде
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
27 Германия пз Николас Хефлер
34 Германия пз Мерлин Рёль
42 Япония нп Рицу Доан
7 Германия нп Ноа Вайсхаупт
32 Италия нп Винченцо Грифо
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
19.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц1 : 1Фрайбург
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург2 : 1Майнц
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург1 : 1Майнц
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 0Фрайбург
13.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц1 : 0Фрайбург
22.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург1 : 3Майнц
18.01.2020 Германия - Бундеслига 18-й тур Майнц1 : 2Фрайбург
17.08.2019 Германия - Бундеслига 1-й тур Фрайбург3 : 0Майнц
05.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Майнц5 : 0Фрайбург
10.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур Фрайбург1 : 3Майнц
26.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 1 : 1Майнц
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 0 : 0Майнц
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Майнц2 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Майнц
27.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 2 : 2Майнц
30.11.2023 Лига Европы Группа A. 5-й тур Фрайбург5 : 0
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург1 : 1
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 3 : 1Фрайбург
09.11.2023 Лига Европы Группа A. 4-й тур Фрайбург5 : 0
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Фрайбург3 : 3

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