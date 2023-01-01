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Байер - Боруссия Д 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
03 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Байер
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия Д, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия Д
Дортмунд
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
20 Австрия пз Марсель Забитцер
23 Германия пз Эмре Джан
11 Германия пз Марко Ройс
19 Германия пз Юлиан Брандт
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
29.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Байер0 : 2Боруссия Д
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д1 : 0Байер
06.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия Д2 : 5Байер
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Байер3 : 4Боруссия Д
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д3 : 1Байер
19.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Байер2 : 1Боруссия Д
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Байер4 : 3Боруссия Д
14.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Боруссия Д4 : 0Байер
24.02.2019 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д3 : 2Байер
29.09.2018 Германия - Бундеслига 6-й тур Байер2 : 4Боруссия Д
30.11.2023 Лига Европы Группа H. 5-й тур 0 : 2Байер
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 0 : 3Байер
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Байер4 : 0
09.11.2023 Лига Европы Группа H. 4-й тур 0 : 1Байер
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 2 : 3Байер
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 1 : 3Боруссия Д
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Боруссия Д4 : 2
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 2 : 1Боруссия Д
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Боруссия Д2 : 0
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Боруссия Д0 : 4
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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