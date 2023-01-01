Байер - Боруссия Д 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
03 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия Д, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Эдин Терзич
История личных встреч
|29.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 5
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 3
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|24.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 4
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.