Аугсбург - Айнтрахт Ф 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
03 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Финн Дамен
|2
|зщ
|Роберт Гумны
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|31
|зщ
|Филипп Макс
|5
|зщ
|Хрвое Смолчич
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|16.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|07.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|5 : 0
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|14.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3