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Аугсбург - Айнтрахт Ф 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
03 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Аугсбург
Айнтрахт Ф

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Германия вр Финн Дамен
2 Польша зщ Роберт Гумны
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
19 Германия зщ Феликс Удуохай
3 Дания зщ Мадс Педерсен
8 Германия пз Эльвис Реджбечай
30 Германия пз Никлас Дорш
24 Финляндия пз Фредрик Йенсен
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
16 Швейцария нп Рубен Варгас
21 Германия нп Филлип Тиц
1 Германия вр Кевин Трапп
35 Бразилия зщ Тута
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
24 Португалия зщ Аурелио Бута
31 Германия зщ Филипп Макс
5 Хорватия зщ Хрвое Смолчич
16 Швеция пз Хуго Ларссон
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
36 Германия пз Ансгар Кнауфф
8 Алжир нп Фарес Шаиби
7 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Аугсбург
05.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Аугсбург1 : 2Айнтрахт Ф
16.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Аугсбург1 : 1Айнтрахт Ф
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Аугсбург
20.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Аугсбург
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Аугсбург0 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф5 : 0Аугсбург
14.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Аугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
14.04.2019 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф1 : 3Аугсбург
24.11.2018 Германия - Бундеслига 12-й тур Аугсбург1 : 3Айнтрахт Ф
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 1 : 1Аугсбург
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Аугсбург1 : 1
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 1 : 1Аугсбург
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Аугсбург3 : 2
22.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 2 : 5Аугсбург
30.11.2023 Лига конференций Группа G. 5-й тур Айнтрахт Ф1 : 2
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 2
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
09.11.2023 Лига конференций Группа G. 4-й тур 0 : 1Айнтрахт Ф
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 0 : 3Айнтрахт Ф

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