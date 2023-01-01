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Падерборн 07 - Ганновер-96 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
03 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Падерборн 07
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ганновер-96, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Ганновер-963 : 4Падерборн 07
06.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Падерборн 074 : 2Ганновер-96
24.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 073 : 0Ганновер-96
19.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-960 : 0Падерборн 07
12.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-960 : 0Падерборн 07
18.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 0Ганновер-96
15.02.2015 Германия - Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 2Падерборн 07
20.09.2014 Германия - Бундеслига 4-й тур Падерборн 072 : 0Ганновер-96
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 4 : 1Падерборн 07
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 071 : 3
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 3Падерборн 07
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 3Падерборн 07
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 1Падерборн 07
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-962 : 2
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 0Ганновер-96
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 0
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 2Ганновер-96
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-962 : 1

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