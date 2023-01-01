Падерборн 07 - Ганновер-96 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
03 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ганновер-96, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 4
|06.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|24.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|19.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|12.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|18.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|15.02.2015
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|20.09.2014
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1