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Герта - Эльверсберг 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
03 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Герта
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Эльверсберг, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Герта
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 0Герта
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Герта3 : 0
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Герта3 : 1
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Эльверсберг4 : 1
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Эльверсберг
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Эльверсберг0 : 2
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 2Эльверсберг
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Эльверсберг3 : 0

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