Карлсруэ - Ганза Р 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
03 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ганза Р, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Ганза Р
Росток
История личных встреч
|05.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|27.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|19.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|24.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|12.04.2008
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|27.10.2007
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0