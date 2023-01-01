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Карлсруэ - Ганза Р 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
03 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Карлсруэ
Ганза Р

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ганза Р, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Ганза Р
Росток
История личных встреч
05.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Ганза Р0 : 2Карлсруэ
27.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Карлсруэ2 : 0Ганза Р
19.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Карлсруэ2 : 2Ганза Р
24.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганза Р1 : 3Карлсруэ
12.04.2008 Германия - Бундеслига 28-й тур Карлсруэ1 : 2Ганза Р
27.10.2007 Германия - Бундеслига 11-й тур Ганза Р0 : 0Карлсруэ
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Карлсруэ4 : 1
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 2Карлсруэ
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ0 : 3
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Карлсруэ
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганза Р2 : 3
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Ганза Р
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганза Р0 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 2 ДВГанза Р
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Ганза Р

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