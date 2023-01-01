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Брага - Эшторил 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
03 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Брага
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Эшторил, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Эшторил
Эшторил
1 Бразилия вр Лима Матеус
4 Мали зщ Сику Ньякате
17 Швеция зщ Юсафат Мендес
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
5 Турция пз Сердар Саатчи
8 Ливия пз Али Мусрати
28 Португалия пз Жоау Моутинью
14 Гвинея-Бисау пз Альваро Джало
21 Португалия пз Рикарду Орта
7 Португалия пз Брума
23 Франция нп Симон Банза
31 Бразилия вр Марсело Карне
5 Бразилия зщ Volnei
23 Португалия зщ Педру Алвару
3 Португалия зщ Бернарду Витал
78 Португалия зщ Тиагу Араужу
8 Шотландия пз Джордан Холсгров
82 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Франция пз Рафик Гюйтан
21 Португалия нп Родригу Гомеш
91 Португалия нп Heri
9 Испания нп Алехандро Маркес
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
08.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Брага4 : 1Эшторил
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил0 : 2Брага
18.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Эшторил0 : 0Брага
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Брага2 : 0Эшторил
17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Брага3 : 1Эшторил
03.03.2018 Португалия - Примейра 25-й тур Эшторил0 : 6Брага
01.10.2017 Португалия - Примейра 8-й тур Брага6 : 0Эшторил
07.02.2017 Португалия - Примейра 20-й тур Брага1 : 1Эшторил
27.08.2016 Португалия - Примейра 3-й тур Эшторил1 : 3Брага
09.02.2016 Португалия - Примейра 21-й тур Брага2 : 0Эшторил
29.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Брага1 : 1
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 4Брага
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 0 : 1Брага
08.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур 3 : 0Брага
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Брага6 : 1
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил2 : 1
10.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Эшторил4 : 0
03.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 0 : 1Эшторил
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 1 : 0Эшторил
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Эшторил0 : 1

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