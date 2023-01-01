Брага - Эшторил 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
03 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Эшторил, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Лима Матеус
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|8
|пз
|Али Мусрати
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|14
|пз
|Альваро Джало
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
|31
|вр
|Марсело Карне
|5
|зщ
|Volnei
|23
|зщ
|Педру Алвару
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|78
|зщ
|Тиагу Араужу
|8
|пз
|Джордан Холсгров
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|91
|нп
|Heri
|9
|нп
|Алехандро Маркес
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|08.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|18.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 0
|17.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|03.03.2018
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 6
|01.10.2017
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|6 : 0
|07.02.2017
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|27.08.2016
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 3
|09.02.2016
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|10.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|03.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1