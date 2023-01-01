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Морейренсе - Бенфика 03 Декабря прямая трансляция

03 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Морейренсе
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Бенфика, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Бенфика
Лиссабон
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
6 Португалия пз Рубен Рамуш
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
31 Бразилия пз Мадсон
18 Португалия нп Pedro Amador
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
9 Бразилия нп Андре
1 Украина вр Анатолий Трубин
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
5 Бразилия зщ Морато
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
87 Португалия пз Жоау Невеш
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
33 Хорватия нп Петар Муса
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
15.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
26.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Морейренсе
02.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
21.09.2019 Португалия - Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
17.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 4Бенфика
02.11.2018 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика1 : 3Морейренсе
13.05.2018 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика1 : 0Морейренсе
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 0 : 1Морейренсе
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 0
27.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 0 : 1Морейренсе
21.10.2023 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 1Морейренсе
06.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 1
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Бенфика3 : 3
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика2 : 0
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур 3 : 1Бенфика
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 0 : 2Бенфика

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