Морейренсе - Бенфика 03 Декабря прямая трансляция
03 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Бенфика, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Бенфика
Лиссабон
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|31
|пз
|Мадсон
|18
|нп
|Pedro Amador
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|5
|зщ
|Морато
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|33
|нп
|Петар Муса
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|17.03.2019
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 4
|02.11.2018
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 3
|13.05.2018
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1
|06.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2