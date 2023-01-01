НЕК Неймеген - Аякс 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
03 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|4
|зщ
|Mathias Ross
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|15
|пз
|Саи ван Вермескеркен
|20
|пз
|Лассе Шоне
|71
|пз
|Дирк Пропер
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|14
|нп
|Ларс Олден Ларсен
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|40
|вр
|Диант Рамай
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|42
|зщ
|Arjany Martha
|37
|пз
|Йосип Шутало
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|9
|нп
|Брайан Бробби
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Джон вант Схип
История личных встреч
|05.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 0
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 5
|20.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|13.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 2
|23.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 2
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|34-й тур
|2 : 2
|10.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|13-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 3
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|4 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1