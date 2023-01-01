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НЕК Неймеген - Аякс 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
03 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
4 Дания зщ Mathias Ross
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
15 Япония пз Саи ван Вермескеркен
20 Дания пз Лассе Шоне
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
8 Дания пз Магнус Маттссон
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
14 Норвегия нп Ларс Олден Ларсен
11 Испания нп Робер Гонсалес
40 Германия вр Диант Рамай
3 Дания зщ Антон Гоэи
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
42 Нидерланды зщ Arjany Martha
37 Хорватия пз Йосип Шутало
33 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
38 Исландия пз Кристиан Хлинссон
7 Нидерланды пз Стивен Бергвейн
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Джон вант Схип
История личных встреч
05.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс1 : 0НЕК Неймеген
08.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур НЕК Неймеген1 : 1Аякс
23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген0 : 1Аякс
14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс5 : 0НЕК Неймеген
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген1 : 5Аякс
20.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс5 : 0НЕК Неймеген
13.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Аякс2 : 2НЕК Неймеген
23.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НЕК Неймеген0 : 2Аякс
03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия 34-й тур Аякс2 : 2НЕК Неймеген
10.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 13-й тур НЕК Неймеген0 : 3Аякс
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 1
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 3 : 3НЕК Неймеген
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген5 : 3
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур 4 : 3Аякс
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс5 : 0
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 2 : 2Аякс
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур Аякс0 : 2
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 1

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