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Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
03 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш8 : 2Анахайм Дакс
10.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
28.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Колорадо Эвеланш
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 5Анахайм Дакс
20.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2Колорадо Эвеланш
02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Анахайм Дакс
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Анахайм Дакс
12.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Колорадо Эвеланш
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2Колорадо Эвеланш
30.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Анахайм Дакс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Анахайм Дакс
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Анахайм Дакс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Колорадо Эвеланш
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2

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