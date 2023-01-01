Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
03 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брайан Почмара (Детройт, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Джаред Беднар
История личных встреч
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|10.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|02.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|30.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2