Калгари Флэймз - Ванкувер Кэнакс 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
03 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Рик Токкет
История личных встреч
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|10 : 0
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2