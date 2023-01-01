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Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхоукс 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
03 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс2 : 3 БМиннесота Уайлд
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Миннесота Уайлд
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Чикаго Блэкхоукс
17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Чикаго Блэкхоукс
31.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 БМиннесота Уайлд
07.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 1Чикаго Блэкхоукс
03.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс0 : 3Миннесота Уайлд
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Чикаго Блэкхоукс
03.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5Миннесота Уайлд
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Миннесота Уайлд
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Миннесота Уайлд
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТ
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Чикаго Блэкхоукс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТ
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Чикаго Блэкхоукс

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