Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхоукс 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
03 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|07.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|03.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|03.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3