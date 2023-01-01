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Вегас Голден Найтс - Вашингтон Кэпиталз 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
03 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0Вегас Голден Найтс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 2Вашингтон Кэпиталз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
21.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 1Вегас Голден Найтс
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Вашингтон Кэпиталз
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Вегас Голден Найтс
05.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Вашингтон Кэпиталз
11.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Вегас Голден Найтс
08.06.2018 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 5-й матч Вегас Голден Найтс3 : 4Вашингтон Кэпиталз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БВегас Голден Найтс
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТВегас Голден Найтс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 2
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Вашингтон Кэпиталз
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТ
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