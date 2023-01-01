Вегас Голден Найтс - Вашингтон Кэпиталз 03 Декабря прямая трансляция

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Александр Овечкин на пороге нового грандиозного достижения в НХЛ. Величайшему снайперу современности вот-вот покорится мощный бомбардирский рубеж – 1500 очков за карьеру в лучшей лиге мира.Ови близок к ещё одному достижениюLive Овечкин в одном шаге от мощнейшего достижения! Выбьет 1500 очков в НХЛ в месте силы? Live 0'«Чемпионат» возобновляет рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке.Ключевая статистика почти по 130 представителям российского хоккея за океаном Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — зверь, Овечкин штурмует исторический олимп 0'«Вашингтон» в большинстве плох настолько, что в это не верится. В эпоху, когда реализация в 20% стала средненьким показателем, команда Овечкина реализует 5,7% чужих удалений.5,7% реализации — абсолютно худший показатель в НХЛ Большинство «Вашингтона» — катастрофа: не забивают с октября, у Овечкина лишь один гол 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 06:00 по московскому времени.