Вегас Голден Найтс - Вашингтон Кэпиталз 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
03 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|11.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.06.2018
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 5-й матч
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
Текстовая трансляция
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