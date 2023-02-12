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Аризона Койотс - Сент-Луис Блюз 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
03 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 6Сент-Луис Блюз
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Аризона Койотс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 6Аризона Койотс
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс5 : 1Сент-Луис Блюз
23.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз3 : 2Аризона Койотс
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 2Сент-Луис Блюз
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 5 ОТАризона Койотс
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 0Сент-Луис Блюз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс4 : 5Сент-Луис Блюз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Аризона Койотс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 6Сент-Луис Блюз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 4
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сент-Луис Блюз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сент-Луис Блюз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 8
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 6Сент-Луис Блюз

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