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Ботафого - Крузейро 04 Декабря прямая трансляция

04 Декабря 2023 года в 00:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 37-й тур
Ботафого
2-й тайм, 71'
0 : 0
Крузейро

  • 32'
    Данило Барбоза
  • 45+1'
    Габриэл Пирес
  • 49'
    Адриэлсон
0'
45'
90'
  • 22'
    Элибельтон Паласиос
  • 45+3'
    Neris
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Крузейро, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Крузейро
Белу-Оризонти
12БразилияврЛукас Перри
34Бразилиязщ Адриэлсон
15АргентиназщВиктор Куэста
5БразилияпзДанило Барбоза
6Бразилияпз Тше Тше
17БразилияпзМарлон Фрейтас
46'
14БразилияпзГабриэл Пирес
7Бразилияпз Joao Victor
37Бразилияпз Junior Santos
9БразилиянпТикиньо Соарес
62'
11БразилиянпЛуис Энрике
61'
27БразилиянпКарлос Алберто
46'
19ИспаниянпДиего Коста
61'
16Бразилиязщ Уго
62'
1Бразилиявр Rafael
24КолумбиязщЭлибельтон Паласиос
27Бразилиязщ Neris
4БразилиязщЛусиано Кастан
3Бразилиязщ Марлон
20БразилияпзIan Luccas
69'
16БразилияпзЛукас Силва
77Бразилияпз Japa
96БразилияпзМатеус Перейра
69'
19Бразилияпз Артур
60'
9БразилиянпБруно Насименто
80БразилиянпVinicius Robert
60'
10Бразилияпз Никан
69'
7БразилияпзМатеус Да Силва
69'
Запасные
1ПарагвайврРоберто Фернандес
57БразилиязщJP Galvao
23Анголазщ Bastos
94БразилиязщФилипе Сампайо
10ПарагвайпзМатиас Сеговия
18БразилияпзЛукас Фернандес
39Бразилияпз Janderson
77УругвайпзDiego Hernandez
28Бразилия Newton
98Бразилиявр Андерсон
6БразилиязщLucas da Cruz Oliveira
14Бразилиязщ Кайки
25БразилияHenrique Cardoso
55БразилияJoao Pedro
15БразилияFernando Henrique
43БразилияJoao Marcelo
2Бразилия Wesley
34БразилияRuan Santos
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Каштру
ПортугалияБруну Лаже
ПортугалияБруну Лаже
ПортугалияБруну Лаже
ПортугалияБруну Лаже
ПортугалияБруну Лаже
БразилияТиаго Нунес
БразилияЗе Рикарду
БразилияПауло Аутуори
История личных встреч
07.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Крузейро0 : 0Ботафого
01.11.2019 Бразилия - Серия А 29-й тур Ботафого0 : 2Крузейро
14.07.2019 Бразилия - Серия А 10-й тур Крузейро0 : 0Ботафого
06.09.2018 Бразилия - Серия А 23-й тур Ботафого1 : 1Крузейро
06.05.2018 Бразилия - Серия А 4-й тур Крузейро1 : 0Ботафого
03.12.2017 Бразилия - Серия А 38-й тур Ботафого2 : 2Крузейро
06.08.2017 Бразилия - Серия А 19-й тур Крузейро0 : 0Ботафого
11.09.2016 Бразилия - Серия А 24-й тур Крузейро0 : 2Ботафого
02.06.2016 Бразилия - Серия А 5-й тур Ботафого0 : 1Крузейро
02.11.2014 Бразилия - Серия А 32-й тур Крузейро2 : 1Ботафого
30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур 1 : 1Ботафого
26.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Ботафого1 : 1
24.11.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур 2 : 2Ботафого
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 2Ботафого
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Ботафого3 : 4
01.12.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур Крузейро1 : 1
28.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур 0 : 1Крузейро
23.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Крузейро2 : 2
19.11.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 0 : 1Крузейро
11.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 1 : 0Крузейро
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Палмейрас37 20 9 8 63-32 69 62.2
2 Атлетико Минейро37 19 9 9 51-28 66 59.5
3 Фламенго37 19 9 9 56-41 66 59.5
4 Ботафого36 18 9 9 57-34 63 58.3
5 Гремио36 19 5 12 59-54 62 57.4
6 Ред Булл Брагантино36 16 11 9 47-33 59 54.6
7 Флуминенсе37 16 8 13 49-44 56 50.5
8 Атлетико Паранаэнсе36 13 14 9 48-40 53 49.1
9 Интернасьонал37 14 10 13 43-44 52 46.8
10 Сан-Паулу37 13 11 13 39-38 50 45.0
11 Форталеза36 13 9 14 42-43 48 44.4
12 Куяба37 13 9 15 37-39 48 43.2
13 Коринтианс37 11 14 12 45-48 47 42.3
14 Крузейро36 11 12 13 34-31 45 41.7
15 Сантос36 11 10 15 38-59 43 39.8
16 Васко да Гама36 11 9 16 39-49 42 38.9
17
Зона вылета
Баия36 11 8 17 44-49 41 38.0
18
Зона вылета
Гояс36 8 11 17 35-52 35 32.4
19
Зона вылета
Коритиба36 8 6 22 41-70 30 27.8
20
Зона вылета
Америка Минейро36 4 9 23 39-78 21 19.4

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