Ботафого - Крузейро 04 Декабря прямая трансляция
04 Декабря 2023 года в 00:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 37-й тур
2-й тайм, 71'
0 : 0
- 32'Данило Барбоза
- 45+1'Габриэл Пирес
- 49'Адриэлсон
0'
45'
90'
- 22'Элибельтон Паласиос
- 45+3'Neris
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Крузейро, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Крузейро
Белу-Оризонти
|12
|вр
|Лукас Перри
|34
|зщ
|Адриэлсон
|15
|зщ
|Виктор Куэста
|5
|пз
|Данило Барбоза
|6
|пз
|Тше Тше
|17
|пз
|Марлон Фрейтас
46'
|14
|пз
|Габриэл Пирес
|7
|пз
|Joao Victor
|37
|пз
|Junior Santos
|9
|нп
|Тикиньо Соарес
62'
|11
|нп
|Луис Энрике
61'
|27
|нп
|Карлос Алберто
46'
|19
|нп
|Диего Коста
61'
|16
|зщ
|Уго
62'
|1
|вр
|Rafael
|24
|зщ
|Элибельтон Паласиос
|27
|зщ
|Neris
|4
|зщ
|Лусиано Кастан
|3
|зщ
|Марлон
|20
|пз
|Ian Luccas
69'
|16
|пз
|Лукас Силва
|77
|пз
|Japa
|96
|пз
|Матеус Перейра
69'
|19
|пз
|Артур
60'
|9
|нп
|Бруно Насименто
|80
|нп
|Vinicius Robert
60'
|10
|пз
|Никан
69'
|7
|пз
|Матеус Да Силва
69'
Запасные
|1
|вр
|Роберто Фернандес
|57
|зщ
|JP Galvao
|23
|зщ
|Bastos
|94
|зщ
|Филипе Сампайо
|10
|пз
|Матиас Сеговия
|18
|пз
|Лукас Фернандес
|39
|пз
|Janderson
|77
|пз
|Diego Hernandez
|28
|Newton
|98
|вр
|Андерсон
|6
|зщ
|Lucas da Cruz Oliveira
|14
|зщ
|Кайки
|25
|Henrique Cardoso
|55
|Joao Pedro
|15
|Fernando Henrique
|43
|Joao Marcelo
|2
|Wesley
|34
|Ruan Santos
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Тиаго Нунес
|Зе Рикарду
|Пауло Аутуори
История личных встреч
|07.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|01.11.2019
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|14.07.2019
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|06.09.2018
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|06.05.2018
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|1 : 0
|03.12.2017
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|06.08.2017
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|11.09.2016
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|02.06.2016
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|02.11.2014
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 4
|01.12.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|28.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|23.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|19.11.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Палмейрас
|37
|20
|9
|8
|63-32
|69
|62.2
|2
|Атлетико Минейро
|37
|19
|9
|9
|51-28
|66
|59.5
|3
|Фламенго
|37
|19
|9
|9
|56-41
|66
|59.5
|4
|Ботафого
|36
|18
|9
|9
|57-34
|63
|58.3
|5
|Гремио
|36
|19
|5
|12
|59-54
|62
|57.4
|6
|Ред Булл Брагантино
|36
|16
|11
|9
|47-33
|59
|54.6
|7
|Флуминенсе
|37
|16
|8
|13
|49-44
|56
|50.5
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|13
|14
|9
|48-40
|53
|49.1
|9
|Интернасьонал
|37
|14
|10
|13
|43-44
|52
|46.8
|10
|Сан-Паулу
|37
|13
|11
|13
|39-38
|50
|45.0
|11
|Форталеза
|36
|13
|9
|14
|42-43
|48
|44.4
|12
|Куяба
|37
|13
|9
|15
|37-39
|48
|43.2
|13
|Коринтианс
|37
|11
|14
|12
|45-48
|47
|42.3
|14
|Крузейро
|36
|11
|12
|13
|34-31
|45
|41.7
|15
|Сантос
|36
|11
|10
|15
|38-59
|43
|39.8
|16
|Васко да Гама
|36
|11
|9
|16
|39-49
|42
|38.9
| 17
Зона вылета
|Баия
|36
|11
|8
|17
|44-49
|41
|38.0
| 18
Зона вылета
|Гояс
|36
|8
|11
|17
|35-52
|35
|32.4
| 19
Зона вылета
|Коритиба
|36
|8
|6
|22
|41-70
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Америка Минейро
|36
|4
|9
|23
|39-78
|21
|19.4