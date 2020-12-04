Динамо М - Рубин 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Рубин, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|2 : 0
|05.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|13.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 1
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.