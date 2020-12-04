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Динамо М - Рубин 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Динамо МРубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Рубин, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2Динамо М
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Динамо М2 : 0Рубин
17.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин2 : 2Динамо М
28.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин2 : 3Динамо М
26.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Динамо М2 : 0Рубин
01.05.2021 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Рубин2 : 0Динамо М
05.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин2 : 3Динамо М
13.09.2020 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Динамо М0 : 1Рубин
09.11.2019 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин0 : 1Динамо М
21.07.2019 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Динамо М0 : 1Рубин
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Динамо М1 : 0
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Динамо М
18.11.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М2 : 1
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М2 : 0
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Динамо М
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин1 : 0
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Рубин
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Рубин
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B 3 : 0Рубин
27.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Рубин1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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