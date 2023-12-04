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Сельта - Кадис 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
04 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Сельта
Кадис

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Кадис, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Кадис
Кадис
25 Испания вр Висенте Гуайта
20 Испания зщ Кевин Васкес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
4 Испания зщ Унай Нуньес
23 Испания зщ Мануэль Санчес
3 Испания зщ Оскар Мингеса
8 Испания пз Фран Бельтран
14 США пз Лукас де ла Торре
17 Франция нп Жонатан Бамба
10 Испания нп Яго Аспас
18 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
13 Испания вр Давид Хиль
2 Испания зщ Хосеба Сальдуа
14 Сенегал зщ Мамаду Мбайе
3 Испания зщ Фали Хименес
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
8 Испания пз Алехандро Фернандес
4 Испания пз Рубен Алькарас
11 Испания нп Иван Алехо
18 Венесуэла нп Дарвин Мачис
16 Испания нп Кристофер Рамос
21 Испания нп Рохер Марти
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Кадис1 : 0Сельта
02.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Сельта3 : 0Кадис
12.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Кадис0 : 0Сельта
17.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Сельта1 : 2Кадис
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Кадис0 : 0Сельта
14.12.2020 Испания - Примера 13-й тур Сельта4 : 0Кадис
13.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Сельта2 : 0Кадис
07.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Кадис0 : 3Сельта
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 0 : 0Сельта
10.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 4 : 3Сельта
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Сельта1 : 1
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 4Сельта
27.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 1 : 0Сельта
29.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 1Кадис
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Кадис0 : 3
06.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 1 : 0Кадис
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Кадис2 : 2
23.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 2 : 0Кадис

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