Сельта - Кадис 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
04 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Кадис, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Кадис
Кадис
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|20
|зщ
|Кевин Васкес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|13
|вр
|Давид Хиль
|2
|зщ
|Хосеба Сальдуа
|14
|зщ
|Мамаду Мбайе
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|02.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 0
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|17.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 2
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 0
|14.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 0
|13.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|07.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 3
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|23.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0