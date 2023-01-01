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Торино - Аталанта 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
04 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
Торино
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Аталанта, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Аталанта
Бергамо
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
27 Косово зщ Мергим Войвода
61 Франция пз Адриен Тамез
77 Польша пз Кароль Линетты
16 Хорватия пз Никола Влашич
8 Сербия пз Иван Илич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
1 Аргентина вр Хуан Муссо
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
22 Италия зщ Маттео Руджери
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
29.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Торино1 : 2Аталанта
01.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Аталанта3 : 1Торино
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Аталанта4 : 4Торино
21.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Торино1 : 2Аталанта
06.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Аталанта3 : 3Торино
26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Торино2 : 4Аталанта
25.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Торино0 : 7Аталанта
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Аталанта2 : 3Торино
23.02.2019 Италия - Серия А 25-й тур Торино2 : 0Аталанта
26.09.2018 Италия - Серия А 6-й тур Аталанта0 : 0Торино
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 0Торино
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1Торино
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Торино2 : 1
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2 ДВ
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 0 : 1Торино
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур Аталанта1 : 1
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Аталанта1 : 2
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1Аталанта
09.11.2023 Лига Европы Группа D. 4-й тур Аталанта1 : 0
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта1 : 2

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