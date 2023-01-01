Торино - Аталанта 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
04 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Аталанта, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Аталанта
Бергамо
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|61
|пз
|Адриен Тамез
|77
|пз
|Кароль Линетты
|16
|пз
|Никола Влашич
|8
|пз
|Иван Илич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|1
|вр
|Хуан Муссо
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 2
|01.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 3
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 4
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 7
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 3
|23.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2