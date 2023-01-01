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Уимблдон - Рамсгейт 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Черри Рэд Рекордс (Лондон, Англия), вместимость: 9300
04 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Англии, 2-й раунд
Уимблдон
Рамсгейт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уимблдон - Рамсгейт, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Черри Рэд Рекордс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уимблдон
Лондон
Рамсгейт
Главные тренеры
Англия Джонни Джексон
История личных встреч
04.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд Уимблдон5 : 1
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 1Уимблдон
09.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Уимблдон2 : 1
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Уимблдон0 : 2
15.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд. Переигровка Уимблдон3 : 1
04.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд Рамсгейт2 : 1

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