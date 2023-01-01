Уимблдон - Рамсгейт 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Черри Рэд Рекордс (Лондон, Англия), вместимость: 9300
04 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Англии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уимблдон - Рамсгейт, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Черри Рэд Рекордс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уимблдон
Лондон
Рамсгейт
Главные тренеры
|Джонни Джексон
История личных встреч
|04.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|5 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|0 : 2
|15.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд. Переигровка
|3 : 1
|04.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 1