Спортинг - Жил Висенте 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
04 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Жил Висенте, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|21
|пз
|Джени Катамо
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|76
|пз
|Martim Neto
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|77
|нп
|Мурило
|8
|нп
|Максим Домингес
|21
|нп
|Роко Батурина
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|05.04.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|29.10.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|01.07.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|04.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|01.12.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|22.02.2015
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|8 : 0
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 2