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Спортинг - Жил Висенте 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
04 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Спортинг
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Жил Висенте, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
42 Дания пз Мортен Юльманн
21 Мозамбик пз Джени Катамо
23 Португалия пз Дэниел Браганса
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
23 Португалия зщ Леонарду Бута
25 Португалия пз Педру Тиба
76 Португалия пз Martim Neto
10 Япония пз Канья Фудзимото
77 Бразилия нп Мурило
8 Швейцария нп Максим Домингес
21 Хорватия нп Роко Батурина
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
05.04.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 0Спортинг
30.09.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.05.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг4 : 1Жил Висенте
18.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Жил Висенте0 : 3Спортинг
10.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Жил Висенте1 : 2Спортинг
29.10.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.07.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Спортинг2 : 1Жил Висенте
04.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Жил Висенте0 : 2Спортинг
01.12.2019 Португалия - Примейра 12-й тур Жил Висенте3 : 1Спортинг
22.02.2015 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 0Жил Висенте
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур 1 : 1Спортинг
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг8 : 0
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 2 : 1Спортинг
09.11.2023 Лига Европы Группа D. 4-й тур Спортинг2 : 1
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 2
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 1Жил Висенте
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 3 : 1Жил Висенте
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте3 : 3
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 4 : 2Жил Висенте

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