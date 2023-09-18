02:05 ()
Свернуть список

Аль-Хиляль - Нассаджи Мазандаран 04 Декабря прямая трансляция

04 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа D. 6-й тур
Аль-Хиляль
Нассаджи Мазандаран

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Нассаджи Мазандаран, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Нассаджи Мазандаран
Каем-Шахр, Иран
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
03.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 2-й тур Нассаджи Мазандаран0 : 3Аль-Хиляль
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 5-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур 0 : 9Аль-Хиляль
10.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур Аль-Хиляль2 : 0
06.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 4-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
28.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 5-й тур Нассаджи Мазандаран2 : 0
06.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 4-й тур Нассаджи Мазандаран1 : 3
23.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 3-й тур 2 : 1Нассаджи Мазандаран
03.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 2-й тур Нассаджи Мазандаран0 : 3Аль-Хиляль
18.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 1-й тур 0 : 2Нассаджи Мазандаран

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close