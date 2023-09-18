Аль-Хиляль - Нассаджи Мазандаран 04 Декабря прямая трансляция
04 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа D. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Нассаджи Мазандаран, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Нассаджи Мазандаран
Каем-Шахр, Иран
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|0 : 9
|10.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 4-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 5-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|23.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|18.09.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2