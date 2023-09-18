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Аль-Иттихад - Сепахан 04 Декабря прямая трансляция

04 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа C. 6-й тур
Аль-Иттихад
Сепахан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Сепахан, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Сепахан
Исфахан, Иран
История личных встреч
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 2-й тур Сепахан0 : 3 ТАль-Иттихад
30.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Иттихад4 : 2
27.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 5-й тур 1 : 2Аль-Иттихад
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур 1 : 1Аль-Иттихад
10.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад4 : 2
06.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 4-й тур 2 : 0Аль-Иттихад
27.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 5-й тур Сепахан1 : 0
06.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 4-й тур Сепахан9 : 0
23.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 3-й тур 1 : 3Сепахан
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 2-й тур Сепахан0 : 3 ТАль-Иттихад
18.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 1-й тур 2 : 2Сепахан

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