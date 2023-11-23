Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
04 Декабря 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Шленкер (Медисин-Хат, Канада);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|23
|зщ
|Адам Фокс
|10
|нп
|Артемий Панарин
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|12
|нп
|Ник Бонино
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|16
|нп
|Винсент Трочек
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|17
|нп
|Блейк Уилер
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
|36
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|84
|зщ
|Ян Рутта
|83
|зщ
|Никита Охотюк
|9
|зщ
|Джейкоб Макдональд
|33
|зщ
|Кален Эддисон
|5
|зщ
|Мэтт Беннинг
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|48
|нп
|Томаш Гертл
|94
|нп
|Александр Барабанов
|68
|нп
|Майк Хоффман
|22
|нп
|Райан Карпентер
|90
|нп
|Джастин Бейли
|62
|нп
|Кевин Лабанк
|72
|нп
|Вильям Эклунд
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|54
|нп
|Дживани Смит
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|24.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|25
|12
|1
|3
|1
|3
|5
|82-59
|36
|72.0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|22
|14
|2
|1
|1
|0
|4
|74-55
|35
|79.5
|3
|Бостон Брюинз
|23
|13
|2
|1
|0
|3
|4
|78-58
|35
|76.1
|4
|Ванкувер Кэнакс
|25
|15
|1
|0
|0
|1
|8
|96-64
|33
|66.0
|5
|Колорадо Эвеланш
|23
|14
|0
|1
|1
|1
|6
|86-67
|32
|69.6
|6
|Даллас Старз
|22
|11
|2
|1
|1
|2
|5
|79-62
|31
|70.5
|7
|Флорида Пантерз
|24
|12
|2
|0
|1
|1
|8
|72-62
|30
|62.5
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|20
|13
|0
|0
|2
|1
|4
|77-49
|29
|72.5
|9
|Детройт Ред Уингз
|23
|11
|2
|0
|0
|3
|7
|86-68
|29
|63.0
|10
|Каролина Харрикейнз
|23
|10
|3
|1
|0
|1
|8
|81-75
|29
|63.0
|11
|Торонто Мэйпл Лифс
|22
|5
|3
|4
|1
|3
|6
|76-74
|28
|63.6
|12
|Виннипег Джетс
|23
|11
|2
|0
|1
|1
|8
|75-65
|28
|60.9
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|21
|9
|1
|2
|0
|2
|7
|52-59
|26
|61.9
|14
|Аризона Койотс
|23
|9
|1
|2
|0
|2
|9
|76-68
|26
|56.5
|15
|Нью-Йорк Айлендерс
|23
|8
|1
|1
|2
|4
|7
|65-74
|26
|56.5
|16
|Филадельфия Флайерз
|24
|9
|1
|2
|0
|2
|10
|72-69
|26
|54.2
|17
|Сент-Луис Блюз
|23
|11
|0
|1
|1
|0
|10
|68-73
|25
|54.3
|18
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|25
|9
|1
|0
|0
|5
|10
|83-93
|25
|50.0
|19
|Питтсбург Пингвинз
|23
|10
|1
|0
|1
|1
|10
|72-61
|24
|52.2
|20
|Нью-Джерси Дэвилз
|22
|9
|2
|0
|1
|0
|10
|79-83
|23
|52.3
|21
|Калгари Флэймз
|24
|7
|3
|0
|3
|0
|11
|71-82
|23
|47.9
|22
|Монреаль Канадиенс
|24
|4
|4
|2
|2
|1
|11
|68-87
|23
|47.9
|23
|Нэшвилл Предаторз
|23
|9
|2
|0
|0
|0
|12
|74-76
|22
|47.8
|24
|Баффало Сэйбрз
|24
|9
|1
|0
|0
|2
|12
|70-83
|22
|45.8
|25
|Сиэтл Кракен
|25
|5
|2
|1
|3
|3
|11
|68-88
|22
|44.0
|26
|Миннесота Уайлд
|22
|7
|0
|1
|2
|2
|10
|70-80
|20
|45.5
|27
|Анахайм Дакс
|24
|6
|3
|1
|0
|0
|14
|67-84
|20
|41.7
|28
|Коламбус Блю Джекетс
|25
|7
|1
|0
|1
|3
|13
|73-85
|20
|40.0
|29
|Эдмонтон Ойлерз
|22
|7
|1
|1
|0
|1
|12
|74-79
|19
|43.2
|30
|Оттава Сенаторз
|19
|7
|1
|1
|0
|0
|10
|64-63
|18
|47.4
|31
|Чикаго Блэкхоукс
|23
|5
|2
|0
|0
|0
|16
|56-85
|14
|30.4
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|24
|6
|0
|0
|2
|0
|16
|42-96
|14
|29.2
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|22
|14
|2
|1
|1
|0
|4
|74-55
|35
|79.5
|2
|Бостон Брюинз
|23
|13
|2
|1
|0
|3
|4
|78-58
|35
|76.1
|3
|Флорида Пантерз
|24
|12
|2
|0
|1
|1
|8
|72-62
|30
|62.5
|4
|Детройт Ред Уингз
|23
|11
|2
|0
|0
|3
|7
|86-68
|29
|63.0
|5
|Каролина Харрикейнз
|23
|10
|3
|1
|0
|1
|8
|81-75
|29
|63.0
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|22
|5
|3
|4
|1
|3
|6
|76-74
|28
|63.6
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|21
|9
|1
|2
|0
|2
|7
|52-59
|26
|61.9
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|23
|8
|1
|1
|2
|4
|7
|65-74
|26
|56.5
|9
|Филадельфия Флайерз
|24
|9
|1
|2
|0
|2
|10
|72-69
|26
|54.2
|10
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|25
|9
|1
|0
|0
|5
|10
|83-93
|25
|50.0
|11
|Питтсбург Пингвинз
|23
|10
|1
|0
|1
|1
|10
|72-61
|24
|52.2
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|22
|9
|2
|0
|1
|0
|10
|79-83
|23
|52.3
|13
|Монреаль Канадиенс
|24
|4
|4
|2
|2
|1
|11
|68-87
|23
|47.9
|14
|Баффало Сэйбрз
|24
|9
|1
|0
|0
|2
|12
|70-83
|22
|45.8
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|25
|7
|1
|0
|1
|3
|13
|73-85
|20
|40.0
|16
|Оттава Сенаторз
|19
|7
|1
|1
|0
|0
|10
|64-63
|18
|47.4
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|25
|12
|1
|3
|1
|3
|5
|82-59
|36
|72.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|25
|15
|1
|0
|0
|1
|8
|96-64
|33
|66.0
|3
|Колорадо Эвеланш
|23
|14
|0
|1
|1
|1
|6
|86-67
|32
|69.6
|4
|Даллас Старз
|22
|11
|2
|1
|1
|2
|5
|79-62
|31
|70.5
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|20
|13
|0
|0
|2
|1
|4
|77-49
|29
|72.5
|6
|Виннипег Джетс
|23
|11
|2
|0
|1
|1
|8
|75-65
|28
|60.9
|7
|Аризона Койотс
|23
|9
|1
|2
|0
|2
|9
|76-68
|26
|56.5
|8
|Сент-Луис Блюз
|23
|11
|0
|1
|1
|0
|10
|68-73
|25
|54.3
|9
|Калгари Флэймз
|24
|7
|3
|0
|3
|0
|11
|71-82
|23
|47.9
|10
|Нэшвилл Предаторз
|23
|9
|2
|0
|0
|0
|12
|74-76
|22
|47.8
|11
|Сиэтл Кракен
|25
|5
|2
|1
|3
|3
|11
|68-88
|22
|44.0
|12
|Миннесота Уайлд
|22
|7
|0
|1
|2
|2
|10
|70-80
|20
|45.5
|13
|Анахайм Дакс
|24
|6
|3
|1
|0
|0
|14
|67-84
|20
|41.7
|14
|Эдмонтон Ойлерз
|22
|7
|1
|1
|0
|1
|12
|74-79
|19
|43.2
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|23
|5
|2
|0
|0
|0
|16
|56-85
|14
|30.4
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|24
|6
|0
|0
|2
|0
|16
|42-96
|14
|29.2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|22
|14
|2
|1
|1
|0
|4
|74-55
|35
|79.5
|2
|Каролина Харрикейнз
|23
|10
|3
|1
|0
|1
|8
|81-75
|29
|63.0
|3
|Вашингтон Кэпиталз
|21
|9
|1
|2
|0
|2
|7
|52-59
|26
|61.9
|4
|Нью-Йорк Айлендерс
|23
|8
|1
|1
|2
|4
|7
|65-74
|26
|56.5
|5
|Филадельфия Флайерз
|24
|9
|1
|2
|0
|2
|10
|72-69
|26
|54.2
|6
|Питтсбург Пингвинз
|23
|10
|1
|0
|1
|1
|10
|72-61
|24
|52.2
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|22
|9
|2
|0
|1
|0
|10
|79-83
|23
|52.3
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|25
|7
|1
|0
|1
|3
|13
|73-85
|20
|40.0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|23
|13
|2
|1
|0
|3
|4
|78-58
|35
|76.1
|2
|Флорида Пантерз
|24
|12
|2
|0
|1
|1
|8
|72-62
|30
|62.5
|3
|Детройт Ред Уингз
|23
|11
|2
|0
|0
|3
|7
|86-68
|29
|63.0
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|22
|5
|3
|4
|1
|3
|6
|76-74
|28
|63.6
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|25
|9
|1
|0
|0
|5
|10
|83-93
|25
|50.0
|6
|Монреаль Канадиенс
|24
|4
|4
|2
|2
|1
|11
|68-87
|23
|47.9
|7
|Баффало Сэйбрз
|24
|9
|1
|0
|0
|2
|12
|70-83
|22
|45.8
|8
|Оттава Сенаторз
|19
|7
|1
|1
|0
|0
|10
|64-63
|18
|47.4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|23
|14
|0
|1
|1
|1
|6
|86-67
|32
|69.6
|2
|Даллас Старз
|22
|11
|2
|1
|1
|2
|5
|79-62
|31
|70.5
|3
|Виннипег Джетс
|23
|11
|2
|0
|1
|1
|8
|75-65
|28
|60.9
|4
|Аризона Койотс
|23
|9
|1
|2
|0
|2
|9
|76-68
|26
|56.5
|5
|Сент-Луис Блюз
|23
|11
|0
|1
|1
|0
|10
|68-73
|25
|54.3
|6
|Нэшвилл Предаторз
|23
|9
|2
|0
|0
|0
|12
|74-76
|22
|47.8
|7
|Миннесота Уайлд
|22
|7
|0
|1
|2
|2
|10
|70-80
|20
|45.5
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|23
|5
|2
|0
|0
|0
|16
|56-85
|14
|30.4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|25
|12
|1
|3
|1
|3
|5
|82-59
|36
|72.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|25
|15
|1
|0
|0
|1
|8
|96-64
|33
|66.0
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|20
|13
|0
|0
|2
|1
|4
|77-49
|29
|72.5
|4
|Калгари Флэймз
|24
|7
|3
|0
|3
|0
|11
|71-82
|23
|47.9
|5
|Сиэтл Кракен
|25
|5
|2
|1
|3
|3
|11
|68-88
|22
|44.0
|6
|Анахайм Дакс
|24
|6
|3
|1
|0
|0
|14
|67-84
|20
|41.7
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|22
|7
|1
|1
|0
|1
|12
|74-79
|19
|43.2
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|24
|6
|0
|0
|2
|0
|16
|42-96
|14
|29.2