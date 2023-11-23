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Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
04 Декабря 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Шленкер (Медисин-Хат, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
31РоссияврИгорь Шестёркин
32СШАврДжонатан Куик
56ШвециязщЭрик Густафссон
4КанадазщБрэйден Шнайдер
79СШАзщК'Андре Миллер
8СШАзщДжейкоб Труба
55СШАзщРайан Линдгрен
23СШАзщАдам Фокс
10РоссиянпАртемий Панарин
26СШАнпДжимми Веси
21КанаданпБаркли Гудроу
71СШАнпТайлер Питлик
50КанаданпУилл Кайлли
12СШАнпНик Бонино
22СШАнпДжонни Бродзински
16СШАнпВинсент Трочек
13КанаданпАлекси Лафреньер
20СШАнпКрис Крайдер
93ШвециянпМика Зибанеджад
17СШАнпБлейк Уилер
29КанадаврМаккензи Блэквуд
36ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
84ЧехиязщЯн Рутта
83РоссиязщНикита Охотюк
9СШАзщДжейкоб Макдональд
33КанадазщКален Эддисон
5КанадазщМэтт Беннинг
38КанадазщМарио Ферраро
4КанадазщКайл Берроуз
48ЧехиянпТомаш Гертл
94РоссиянпАлександр Барабанов
68КанаданпМайк Хоффман
22СШАнпРайан Карпентер
90СШАнпДжастин Бейли
62СШАнпКевин Лабанк
72ШвециянпВильям Эклунд
20ШвециянпФабиан Зеттерлунд
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
10КанаданпЭнтони Дюклер
54КанаданпДживани Смит
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 0Сан-Хосе Шаркс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Сан-Хосе Шаркс
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 ОТСан-Хосе Шаркс
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
24.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Сан-Хосе Шаркс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 5
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Сан-Хосе Шаркс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сан-Хосе Шаркс
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3 Б
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс25 12 1 3 1 3 5 82-59 36 72.0
2 Нью-Йорк Рейнджерс22 14 2 1 1 0 4 74-55 35 79.5
3 Бостон Брюинз23 13 2 1 0 3 4 78-58 35 76.1
4 Ванкувер Кэнакс25 15 1 0 0 1 8 96-64 33 66.0
5 Колорадо Эвеланш23 14 0 1 1 1 6 86-67 32 69.6
6 Даллас Старз22 11 2 1 1 2 5 79-62 31 70.5
7 Флорида Пантерз24 12 2 0 1 1 8 72-62 30 62.5
8 Лос-Анджелес Кингз20 13 0 0 2 1 4 77-49 29 72.5
9 Детройт Ред Уингз23 11 2 0 0 3 7 86-68 29 63.0
10 Каролина Харрикейнз23 10 3 1 0 1 8 81-75 29 63.0
11 Торонто Мэйпл Лифс22 5 3 4 1 3 6 76-74 28 63.6
12 Виннипег Джетс23 11 2 0 1 1 8 75-65 28 60.9
13 Вашингтон Кэпиталз21 9 1 2 0 2 7 52-59 26 61.9
14 Аризона Койотс23 9 1 2 0 2 9 76-68 26 56.5
15 Нью-Йорк Айлендерс23 8 1 1 2 4 7 65-74 26 56.5
16 Филадельфия Флайерз24 9 1 2 0 2 10 72-69 26 54.2
17 Сент-Луис Блюз23 11 0 1 1 0 10 68-73 25 54.3
18 Тампа-Бэй Лайтнинг25 9 1 0 0 5 10 83-93 25 50.0
19 Питтсбург Пингвинз23 10 1 0 1 1 10 72-61 24 52.2
20 Нью-Джерси Дэвилз22 9 2 0 1 0 10 79-83 23 52.3
21 Калгари Флэймз24 7 3 0 3 0 11 71-82 23 47.9
22 Монреаль Канадиенс24 4 4 2 2 1 11 68-87 23 47.9
23 Нэшвилл Предаторз23 9 2 0 0 0 12 74-76 22 47.8
24 Баффало Сэйбрз24 9 1 0 0 2 12 70-83 22 45.8
25 Сиэтл Кракен25 5 2 1 3 3 11 68-88 22 44.0
26 Миннесота Уайлд22 7 0 1 2 2 10 70-80 20 45.5
27 Анахайм Дакс24 6 3 1 0 0 14 67-84 20 41.7
28 Коламбус Блю Джекетс25 7 1 0 1 3 13 73-85 20 40.0
29 Эдмонтон Ойлерз22 7 1 1 0 1 12 74-79 19 43.2
30 Оттава Сенаторз19 7 1 1 0 0 10 64-63 18 47.4
31 Чикаго Блэкхоукс23 5 2 0 0 0 16 56-85 14 30.4
32 Сан-Хосе Шаркс24 6 0 0 2 0 16 42-96 14 29.2
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс22 14 2 1 1 0 4 74-55 35 79.5
2 Бостон Брюинз23 13 2 1 0 3 4 78-58 35 76.1
3 Флорида Пантерз24 12 2 0 1 1 8 72-62 30 62.5
4 Детройт Ред Уингз23 11 2 0 0 3 7 86-68 29 63.0
5 Каролина Харрикейнз23 10 3 1 0 1 8 81-75 29 63.0
6 Торонто Мэйпл Лифс22 5 3 4 1 3 6 76-74 28 63.6
7 Вашингтон Кэпиталз21 9 1 2 0 2 7 52-59 26 61.9
8 Нью-Йорк Айлендерс23 8 1 1 2 4 7 65-74 26 56.5
9 Филадельфия Флайерз24 9 1 2 0 2 10 72-69 26 54.2
10 Тампа-Бэй Лайтнинг25 9 1 0 0 5 10 83-93 25 50.0
11 Питтсбург Пингвинз23 10 1 0 1 1 10 72-61 24 52.2
12 Нью-Джерси Дэвилз22 9 2 0 1 0 10 79-83 23 52.3
13 Монреаль Канадиенс24 4 4 2 2 1 11 68-87 23 47.9
14 Баффало Сэйбрз24 9 1 0 0 2 12 70-83 22 45.8
15 Коламбус Блю Джекетс25 7 1 0 1 3 13 73-85 20 40.0
16 Оттава Сенаторз19 7 1 1 0 0 10 64-63 18 47.4
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс25 12 1 3 1 3 5 82-59 36 72.0
2 Ванкувер Кэнакс25 15 1 0 0 1 8 96-64 33 66.0
3 Колорадо Эвеланш23 14 0 1 1 1 6 86-67 32 69.6
4 Даллас Старз22 11 2 1 1 2 5 79-62 31 70.5
5 Лос-Анджелес Кингз20 13 0 0 2 1 4 77-49 29 72.5
6 Виннипег Джетс23 11 2 0 1 1 8 75-65 28 60.9
7 Аризона Койотс23 9 1 2 0 2 9 76-68 26 56.5
8 Сент-Луис Блюз23 11 0 1 1 0 10 68-73 25 54.3
9 Калгари Флэймз24 7 3 0 3 0 11 71-82 23 47.9
10 Нэшвилл Предаторз23 9 2 0 0 0 12 74-76 22 47.8
11 Сиэтл Кракен25 5 2 1 3 3 11 68-88 22 44.0
12 Миннесота Уайлд22 7 0 1 2 2 10 70-80 20 45.5
13 Анахайм Дакс24 6 3 1 0 0 14 67-84 20 41.7
14 Эдмонтон Ойлерз22 7 1 1 0 1 12 74-79 19 43.2
15 Чикаго Блэкхоукс23 5 2 0 0 0 16 56-85 14 30.4
16 Сан-Хосе Шаркс24 6 0 0 2 0 16 42-96 14 29.2
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс22 14 2 1 1 0 4 74-55 35 79.5
2 Каролина Харрикейнз23 10 3 1 0 1 8 81-75 29 63.0
3 Вашингтон Кэпиталз21 9 1 2 0 2 7 52-59 26 61.9
4 Нью-Йорк Айлендерс23 8 1 1 2 4 7 65-74 26 56.5
5 Филадельфия Флайерз24 9 1 2 0 2 10 72-69 26 54.2
6 Питтсбург Пингвинз23 10 1 0 1 1 10 72-61 24 52.2
7 Нью-Джерси Дэвилз22 9 2 0 1 0 10 79-83 23 52.3
8 Коламбус Блю Джекетс25 7 1 0 1 3 13 73-85 20 40.0
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз23 13 2 1 0 3 4 78-58 35 76.1
2 Флорида Пантерз24 12 2 0 1 1 8 72-62 30 62.5
3 Детройт Ред Уингз23 11 2 0 0 3 7 86-68 29 63.0
4 Торонто Мэйпл Лифс22 5 3 4 1 3 6 76-74 28 63.6
5 Тампа-Бэй Лайтнинг25 9 1 0 0 5 10 83-93 25 50.0
6 Монреаль Канадиенс24 4 4 2 2 1 11 68-87 23 47.9
7 Баффало Сэйбрз24 9 1 0 0 2 12 70-83 22 45.8
8 Оттава Сенаторз19 7 1 1 0 0 10 64-63 18 47.4
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш23 14 0 1 1 1 6 86-67 32 69.6
2 Даллас Старз22 11 2 1 1 2 5 79-62 31 70.5
3 Виннипег Джетс23 11 2 0 1 1 8 75-65 28 60.9
4 Аризона Койотс23 9 1 2 0 2 9 76-68 26 56.5
5 Сент-Луис Блюз23 11 0 1 1 0 10 68-73 25 54.3
6 Нэшвилл Предаторз23 9 2 0 0 0 12 74-76 22 47.8
7 Миннесота Уайлд22 7 0 1 2 2 10 70-80 20 45.5
8 Чикаго Блэкхоукс23 5 2 0 0 0 16 56-85 14 30.4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс25 12 1 3 1 3 5 82-59 36 72.0
2 Ванкувер Кэнакс25 15 1 0 0 1 8 96-64 33 66.0
3 Лос-Анджелес Кингз20 13 0 0 2 1 4 77-49 29 72.5
4 Калгари Флэймз24 7 3 0 3 0 11 71-82 23 47.9
5 Сиэтл Кракен25 5 2 1 3 3 11 68-88 22 44.0
6 Анахайм Дакс24 6 3 1 0 0 14 67-84 20 41.7
7 Эдмонтон Ойлерз22 7 1 1 0 1 12 74-79 19 43.2
8 Сан-Хосе Шаркс24 6 0 0 2 0 16 42-96 14 29.2

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