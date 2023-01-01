02:06 ()
Свернуть список

Баффало Сэйбрз - Нэшвилл Предаторз 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
04 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
31 Канада вр Эрик Комри
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
26 Швеция зщ Расмус Далин
6 США зщ Эрик Джонсон
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
75 США зщ Коннор Клифтон
12 США нп Джордан Гринвей
19 Канада нп Пейтон Кребс
15 Канада нп Брэндон Биро
17 Канада нп Тайсон Джост
71 Швеция нп Виктор Олофссон
9 Канада нп Закари Бенсон
24 Канада нп Дилан Козенс
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
53 Канада нп Джефф Скиннер
37 США нп Кейси Миттельштадт
89 США нп Алекс Так
21 США нп Кайл Окпосо
74 Финляндия вр Юусе Сарос
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
27 США зщ Райан Макдона
59 Швейцария зщ Роман Йози
3 Канада зщ Жереми Лозон
57 Канада зщ Данте Фаббро
24 США зщ Спенсер Стастни
2 Канада зщ Люк Шенн
90 Канада нп Райан О'Райлли
14 Швеция нп Густав Нюквист
9 Швеция нп Филип Форсберг
77 Канада нп Люк Евангелиста
75 Финляндия нп Юусо Пярссинен
44 США нп Кифер Шервуд
36 США нп Коул Смит
10 Канада нп Колтон Сиссонс
13 Россия нп Яков Тренин
26 Канада нп Филип Томасино
47 США нп Майкл Маккэррон
18 Канада нп Лиам Фуди
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Стив Смит
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 7Нэшвилл Предаторз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 5Баффало Сэйбрз
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3Нэшвилл Предаторз
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Баффало Сэйбрз
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Баффало Сэйбрз
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3Нэшвилл Предаторз
03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Нэшвилл Предаторз
04.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Баффало Сэйбрз
01.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 7Баффало Сэйбрз
20.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 4Нэшвилл Предаторз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Баффало Сэйбрз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Баффало Сэйбрз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Баффало Сэйбрз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Баффало Сэйбрз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 8Нэшвилл Предаторз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close