Баффало Сэйбрз - Нэшвилл Предаторз 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
04 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|31
|вр
|Эрик Комри
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|15
|нп
|Брэндон Биро
|17
|нп
|Тайсон Джост
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|9
|нп
|Закари Бенсон
|24
|нп
|Дилан Козенс
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|89
|нп
|Алекс Так
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|27
|зщ
|Райан Макдона
|59
|зщ
|Роман Йози
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|24
|зщ
|Спенсер Стастни
|2
|зщ
|Люк Шенн
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|14
|нп
|Густав Нюквист
|9
|нп
|Филип Форсберг
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|75
|нп
|Юусо Пярссинен
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|36
|нп
|Коул Смит
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|13
|нп
|Яков Тренин
|26
|нп
|Филип Томасино
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|18
|нп
|Лиам Фуди
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Стив Смит
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|01.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|20.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8