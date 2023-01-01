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Бостон Брюинз - Коламбус Блю Джекетс 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
04 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Бостон Брюинз
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТКоламбус Блю Джекетс
17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Коламбус Блю Джекетс
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 4Бостон Брюинз
05.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТБостон Брюинз
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 5 ББостон Брюинз
31.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 1Бостон Брюинз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 0Бостон Брюинз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТБостон Брюинз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 0
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Бостон Брюинз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Бостон Брюинз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 5
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Бостон Брюинз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Коламбус Блю Джекетс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Коламбус Блю Джекетс

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