Бостон Брюинз - Коламбус Блю Джекетс 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
04 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 04 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|17.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|05.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|31.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2