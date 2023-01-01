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Вулверхэмптон - Бёрнли 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
05 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Вулверхэмптон
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Бёрнли, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
1 Португалия вр Жозе Са
23 Англия зщ Макс Килман
15 Англия зщ Крейг Доусон
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
6 Мали пз Бубакар Траоре
20 Англия пз Томми Дойл
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
12 Бразилия нп Матеус Кунья
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
1 Англия вр Джеймс Траффорд
22 Бразилия зщ Витиньо
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
3 Англия зщ Чарли Тейлор
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
16 Норвегия пз Сандер Берге
8 Англия пз Джош Браунхилл
30 Италия пз Лука Колеошо
9 Англия нп Джей Родригес
25 Швейцария нп Зеки Амдуни
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли1 : 0Вулверхэмптон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 0Бёрнли
25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон0 : 4Бёрнли
21.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли2 : 1Вулверхэмптон
15.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
25.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон1 : 1Бёрнли
30.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Бёрнли2 : 0Вулверхэмптон
16.09.2018 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 0Бёрнли
19.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
07.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Вулверхэмптон0 : 0Бёрнли
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Вулверхэмптон
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон2 : 1
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 2
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли5 : 0
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 2
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Бёрнли
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли0 : 2
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 3 : 0Бёрнли

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