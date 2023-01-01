Вулверхэмптон - Бёрнли 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
05 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Бёрнли, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Жозе Са
|23
|зщ
|Макс Килман
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|6
|пз
|Бубакар Траоре
|20
|пз
|Томми Дойл
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|12
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|22
|зщ
|Витиньо
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|30
|пз
|Лука Колеошо
|9
|нп
|Джей Родригес
|25
|нп
|Зеки Амдуни
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Венсан Компани
История личных встреч
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 4
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|16.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|19.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|07.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0