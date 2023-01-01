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Альфретон Таун - Уолсолл 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Англии, 2-й раунд
Альфретон Таун
Уолсолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альфретон Таун - Уолсолл, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альфретон Таун
Альфретон
Уолсолл
Уолсолл
История личных встреч
11.11.2018 Кубок Англии 1-й раунд Альфретон Таун1 : 4
30.09.2017 Кубок Англии 3-й отборочный раунд 3 : 1Альфретон Таун
19.09.2017 Кубок Англии 2-й отборочный раунд, переигровки 1 : 3Альфретон Таун
16.09.2017 Кубок Англии 2-й отборочный раунд Альфретон Таун2 : 2
15.11.2016 Кубок Англии 1-й раунд, переигровки 4 : 1 ДВАльфретон Таун
03.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 4Уолсолл
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 4 : 3Уолсолл
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Уолсолл0 : 1
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 2Уолсолл
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Уолсолл2 : 1

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