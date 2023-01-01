Альфретон Таун - Уолсолл 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Англии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альфретон Таун - Уолсолл, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альфретон Таун
Альфретон
Уолсолл
Уолсолл
История личных встреч
|11.11.2018
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 4
|30.09.2017
|Кубок Англии
|3-й отборочный раунд
|3 : 1
|19.09.2017
|Кубок Англии
|2-й отборочный раунд, переигровки
|1 : 3
|16.09.2017
|Кубок Англии
|2-й отборочный раунд
|2 : 2
|15.11.2016
|Кубок Англии
|1-й раунд, переигровки
|4 : 1 ДВ
|03.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 4
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 3
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1