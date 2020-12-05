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Аценета - Хетафе 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Аценета
Хетафе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аценета - Хетафе, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аценета
Хетафе
Хетафе
История личных встреч
14.11.2023Кубок Испании1-й раундАценета2 : 1
01.12.2023Испания - Примера15-й тур2 : 0Хетафе
25.11.2023Испания - Примера14-й турХетафе2 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Хетафе
06.11.2023Испания - Примера12-й турХетафе1 : 0
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 12Хетафе

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