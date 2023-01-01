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Эспаньол - Вальядолид 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Эспаньол
Вальядолид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вальядолид, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вальядолид
Вальядолид
История личных встреч
14.10.2023Испания - СегундаСегунда. 11-й турЭспаньол2 : 0Вальядолид
05.03.2023Испания - Примера24-й турВальядолид2 : 1Эспаньол
16.10.2022Испания - Примера9-й турЭспаньол1 : 0Вальядолид
23.02.2020Испания - Примера25-й турВальядолид2 : 1Эспаньол
29.09.2019Испания - Примера7-й турЭспаньол0 : 2Вальядолид
02.03.2019Испания - Примера26-й турЭспаньол3 : 1Вальядолид
26.10.2018Испания - Примера10-й турВальядолид1 : 1Эспаньол
04.05.2014Испания - Примера36-й турВальядолид1 : 0Эспаньол
22.12.2013Испания - Примера17-й турЭспаньол4 : 2Вальядолид
03.03.2013Испания - Примера26-й турЭспаньол0 : 0Вальядолид
01.12.2023Испания - СегундаСегунда. 18-й тур2 : 0Эспаньол
26.11.2023Испания - СегундаСегунда. 17-й турЭспаньол2 : 0
18.11.2023Испания - СегундаСегунда. 16-й турЭспаньол2 : 0
12.11.2023Испания - СегундаСегунда. 15-й тур1 : 1Эспаньол
03.11.2023Испания - СегундаСегунда. 14-й турЭспаньол2 : 2
02.12.2023Испания - СегундаСегунда. 18-й тур2 : 1Вальядолид
24.11.2023Испания - СегундаСегунда. 17-й тур0 : 1Вальядолид
17.11.2023Испания - СегундаСегунда. 16-й турВальядолид1 : 1
11.11.2023Испания - СегундаСегунда. 15-й тур2 : 3Вальядолид
04.11.2023Испания - СегундаСегунда. 14-й турВальядолид2 : 0

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