Эспаньол - Вальядолид 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вальядолид, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вальядолид
Вальядолид
История личных встреч
|14.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|02.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|26.10.2018
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|04.05.2014
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2013
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 2
|03.03.2013
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 0
|01.12.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|2 : 0
|18.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|2 : 0