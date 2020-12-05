Ароса - Валенсия 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ароса - Валенсия, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ароса
Валенсия
Валенсия
История личных встреч
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 3 Т
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2