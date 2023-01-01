Кастельон - Овьедо 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кастельон - Овьедо, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кастельон
Кастельон-де-ла-Плана
Овьедо
Овьедо
История личных встреч
|03.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|4 : 0
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|15.12.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|02.12.2021
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|30.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 0
|24.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|0 : 2
|01.12.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|2 : 1
|19.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|2 : 1
|13.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|0 : 0