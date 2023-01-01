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Кастельон - Овьедо 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Кастельон
Овьедо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кастельон - Овьедо, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кастельон
Кастельон-де-ла-Плана
Овьедо
Овьедо
История личных встреч
03.04.2021Испания - СегундаСегунда. 33-й турКастельон1 : 0Овьедо
08.11.2020Испания - СегундаСегунда. 11-й турОвьедо4 : 0Кастельон
31.10.2023Кубок Испании1-й раунд2 : 3 ДВКастельон
15.12.2021Кубок Испании2-й раундКастельон1 : 2
02.12.2021Кубок Испании1-й раунд0 : 1Кастельон
30.05.2021Испания - СегундаСегунда. 42-й тур3 : 0
24.05.2021Испания - СегундаСегунда. 41-й тур0 : 2
01.12.2023Испания - СегундаСегунда. 18-й турОвьедо2 : 0
26.11.2023Испания - СегундаСегунда. 17-й тур2 : 1Овьедо
19.11.2023Испания - СегундаСегунда. 16-й турОвьедо2 : 1
13.11.2023Испания - СегундаСегунда. 15-й турОвьедо1 : 1
06.11.2023Испания - СегундаСегунда. 14-й тур0 : 0Овьедо

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