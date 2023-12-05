00:59 ()
Свернуть список

Лацио - Дженоа 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Лацио
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Лацио0 : 1Дженоа
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Дженоа1 : 4Лацио
17.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Лацио3 : 1Дженоа
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Лацио4 : 3Дженоа
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Дженоа1 : 1Лацио
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Дженоа2 : 3Лацио
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Лацио4 : 0Дженоа
17.02.2019 Италия - Серия А 24-й тур Дженоа2 : 1Лацио
23.09.2018 Италия - Серия А 5-й тур Лацио4 : 1Дженоа
05.02.2018 Италия - Серия А 23-й тур Лацио1 : 2Дженоа
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лацио1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Лацио2 : 0
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 1Лацио
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лацио0 : 0
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Лацио1 : 0
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Дженоа1 : 1
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 1Дженоа
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Дженоа1 : 0
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Дженоа
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Дженоа2 : 1 ДВ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close