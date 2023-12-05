Лацио - Дженоа 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 4
|17.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 3
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 1
|05.02.2018
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ