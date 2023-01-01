Магдебург - Фортуна 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
05 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Фортуна, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Фортуна
Дюссельдорф
|1
|вр
|Доминик Райман
|2
|зщ
|Кристиано Пиччини
|15
|зщ
|Даниэль Хебер
|7
|зщ
|Эберт Бокхорн
|19
|зщ
|Leon Bell
|6
|пз
|Даниэль Эльфадли
|29
|пз
|Амара Конде
|25
|пз
|Силас Гнака
|20
|пз
|Хавьер Амачи
|23
|нп
|Baris Atik
|9
|нп
|Люк Кастаньос
|33
|вр
|Флориан Кастенмайер
|20
|зщ
|Джамиль Зиберт
|30
|зщ
|Йорди де Вейс
|34
|зщ
|Николя Гавори
|6
|пз
|Yannik Engelhardt
|4
|пз
|Ао Танака
|11
|пз
|Феликс Клаус
|23
|пз
|Синта Аппелькамп
|19
|пз
|Эммануэль Ийоха
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|9
|нп
|Винсент Вермеей
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|27.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|16.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 3 3 : 4
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 5
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 6 ДВ