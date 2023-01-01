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Магдебург - Фортуна 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
05 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Магдебург
Фортуна

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Фортуна, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Фортуна
Дюссельдорф
1ГерманияврДоминик Райман
2ИталиязщКристиано Пиччини
15ГерманиязщДаниэль Хебер
7ГерманиязщЭберт Бокхорн
19ГерманиязщLeon Bell
6ГерманияпзДаниэль Эльфадли
29ГерманияпзАмара Конде
25Кот-д'ИвуарпзСилас Гнака
20АнглияпзХавьер Амачи
23ТурциянпBaris Atik
9НидерландынпЛюк Кастаньос
33ГерманияврФлориан Кастенмайер
20ГерманиязщДжамиль Зиберт
30НидерландызщЙорди де Вейс
34ФранциязщНиколя Гавори
6ГерманияпзYannik Engelhardt
4ЯпонияпзАо Танака
11ГерманияпзФеликс Клаус
23ГерманияпзСинта Аппелькамп
19ГерманияпзЭммануэль Ийоха
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
9НидерландынпВинсент Вермеей
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
27.01.2023Германия - Вторая Бундеслига18-й турФортуна3 : 2Магдебург
16.07.2022Германия - Вторая Бундеслига1-й турМагдебург1 : 2Фортуна
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турМагдебург4 : 1
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур0 : 2Магдебург
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турМагдебург1 : 2
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур2 : 0Магдебург
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 3 3 : 4Магдебург
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур0 : 5Фортуна
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турФортуна5 : 3
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур1 : 0Фортуна
03.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турФортуна1 : 3
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 6 ДВФортуна

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