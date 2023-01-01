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Кайзерслаутерн - Нюрнберг 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Нюрнберг, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Нюрнберг
18ГерманияврЮлиан Краль
6МализщАлмами Туре
2ГерманиязщБорис Томиак
33ШвейцариязщЯн Эльведи
8ГерманиязщЖан Циммер
15ПольшазщТимотеуш Пухач
20ГерманияпзТобиас Рашль
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
7ГерманияпзМарлон Риттер
29ГерманиянпРичмонд Тачи
13СШАнпТерренс Бойд
26ГерманияврКристиан Матениа
28ГерманиязщЯн Гиамера
15ИспаниязщИван Маркес
3ГерманиязщАхмет Гюрлеен
27ГерманиязщНатаниэль Браун
6ГерманиязщФлориан Флик
17ГерманияпзЙенс Кастроп
11ЯпонияпзКандзи Окунуки
14ГерманиянпБенжамин Голлер
42ТурциянпДжан Узун
9ЯпониянпДаити Хаяси
Главные тренеры
ГерманияДирк Шустер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турКайзерслаутерн3 : 1Нюрнберг
07.05.2023Германия - Вторая Бундеслига31-й турНюрнберг3 : 3Кайзерслаутерн
29.10.2022Германия - Вторая Бундеслига14-й турКайзерслаутерн0 : 0Нюрнберг
30.10.2019Кубок Германии2-й раундКайзерслаутерн2 : 2 6 : 5Нюрнберг
16.12.2017Германия - Вторая Бундеслига18-й турКайзерслаутерн1 : 1Нюрнберг
30.07.2017Германия - Вторая Бундеслига1-й турНюрнберг3 : 0Кайзерслаутерн
21.05.2017Германия - Вторая Бундеслига34-й турКайзерслаутерн1 : 0Нюрнберг
19.12.2016Германия - Вторая Бундеслига17-й турНюрнберг2 : 1Кайзерслаутерн
04.03.2016Германия - Вторая Бундеслига25-й турНюрнберг2 : 1Кайзерслаутерн
22.09.2015Германия - Вторая Бундеслига8-й турКайзерслаутерн0 : 3Нюрнберг
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур4 : 1Кайзерслаутерн
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турКайзерслаутерн0 : 3
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур2 : 1Кайзерслаутерн
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турКайзерслаутерн0 : 2
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаКайзерслаутерн3 : 2
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турНюрнберг0 : 5
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур4 : 1Нюрнберг
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур1 : 3Нюрнберг
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турНюрнберг1 : 2
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаНюрнберг3 : 2 ДВ

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