Кайзерслаутерн - Нюрнберг 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Нюрнберг, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Нюрнберг
|18
|вр
|Юлиан Краль
|6
|зщ
|Алмами Туре
|2
|зщ
|Борис Томиак
|33
|зщ
|Ян Эльведи
|8
|зщ
|Жан Циммер
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|20
|пз
|Тобиас Рашль
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|7
|пз
|Марлон Риттер
|29
|нп
|Ричмонд Тачи
|13
|нп
|Терренс Бойд
|26
|вр
|Кристиан Матениа
|28
|зщ
|Ян Гиамера
|15
|зщ
|Иван Маркес
|3
|зщ
|Ахмет Гюрлеен
|27
|зщ
|Натаниэль Браун
|6
|зщ
|Флориан Флик
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|11
|пз
|Кандзи Окунуки
|14
|нп
|Бенжамин Голлер
|42
|нп
|Джан Узун
|9
|нп
|Даити Хаяси
Главные тренеры
|Дирк Шустер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|29.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 6 : 5
|16.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|30.07.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|19.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|04.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|22.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 5
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ