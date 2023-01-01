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Боруссия М - Вольфсбург 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
05 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Боруссия М
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вольфсбург, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вольфсбург
Вольфсбург
33ГерманияврМориц Николас
20ГерманиязщЛука Нец
39АвстрияпзМаксимилиан Вёбер
27ГерманияпзРокко Райц
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
17ФранцияпзМану Коне
29СШАнпДжозеф Скалли
30ШвейцариянпНико Эльведи
9ФранциянпФранк Онора
19ФранциянпНатан Нгуму
14ФранциянпАлассан Плеа
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
6БельгияпзАстер Вранкс
31ГерманияпзЯнник Герардт
19ХорватияпзЛовро Майер
7ЧехиянпВацлав Черны
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М4 : 0Вольфсбург
09.04.2023Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М2 : 0Вольфсбург
15.10.2022Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург2 : 2Боруссия М
26.02.2022Германия - Бундеслига24-й турБоруссия М2 : 2Вольфсбург
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турВольфсбург1 : 3Боруссия М
14.02.2021Германия - Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 0Боруссия М
17.10.2020Германия - Бундеслига4-й турБоруссия М1 : 1Вольфсбург
16.06.2020Германия - Бундеслига32-й турБоруссия М3 : 0Вольфсбург
15.12.2019Германия - Бундеслига15-й турВольфсбург2 : 1Боруссия М
23.02.2019Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М0 : 3Вольфсбург
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М2 : 1
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур4 : 2Боруссия М
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М4 : 0Вольфсбург
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур3 : 3Боруссия М
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур3 : 1Вольфсбург
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург2 : 1
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М4 : 0Вольфсбург
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург2 : 2
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0

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