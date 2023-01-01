Боруссия М - Вольфсбург 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
05 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вольфсбург, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вольфсбург
Вольфсбург
|33
|вр
|Мориц Николас
|20
|зщ
|Лука Нец
|39
|пз
|Максимилиан Вёбер
|27
|пз
|Рокко Райц
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|17
|пз
|Ману Коне
|29
|нп
|Джозеф Скалли
|30
|нп
|Нико Эльведи
|9
|нп
|Франк Онора
|19
|нп
|Натан Нгуму
|14
|нп
|Алассан Плеа
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|6
|пз
|Астер Вранкс
|31
|пз
|Янник Герардт
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Нико Ковач
История личных встреч
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|15.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0