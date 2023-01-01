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Хомбург - Санкт-Паули 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Хомбург
Санкт-Паули

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хомбург - Санкт-Паули, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хомбург
Хомбург
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаХомбург2 : 1
14.08.2023Кубок Германии1-й раундХомбург3 : 0
20.08.2016Кубок Германии1-й раундХомбург0 : 3
01.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турСанкт-Паули2 : 2
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур2 : 3Санкт-Паули
10.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турСанкт-Паули0 : 0
03.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур0 : 2Санкт-Паули
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаСанкт-Паули2 : 1 ДВ

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