Хомбург - Санкт-Паули 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хомбург - Санкт-Паули, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хомбург
Хомбург
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 0
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ