Истиклол - Аль-Наср 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа E. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истиклол - Аль-Наср, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа E. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Истиклол
Душанбе, Таджикистан
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|02.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 2-й тур
|3 : 1
|27.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 4-й тур
|1 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 2-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 1-й тур
|0 : 0
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|1 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 4-й тур
|2 : 3