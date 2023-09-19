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Истиклол - Аль-Наср 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа E. 6-й тур
Истиклол
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истиклол - Аль-Наср, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа E. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истиклол
Душанбе, Таджикистан
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 2-й тур Аль-Наср3 : 1Истиклол
27.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 5-й тур 2 : 0Истиклол
07.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 4-й тур Истиклол1 : 1
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур 2 : 0Истиклол
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 2-й тур Аль-Наср3 : 1Истиклол
19.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 1-й тур Истиклол0 : 0
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 3 : 0Аль-Наср
27.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 5-й тур Аль-Наср0 : 0
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 0
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур 1 : 3Аль-Наср
07.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 4-й тур 2 : 3Аль-Наср

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