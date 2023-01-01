01:00 ()
Свернуть список

Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
05 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Питер Дебур
История личных встреч
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз8 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТДаллас Старз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Даллас Старз
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5Даллас Старз
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Даллас Старз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 0Даллас Старз
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз8 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 8Тампа-Бэй Лайтнинг
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз8 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Даллас Старз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 7
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close