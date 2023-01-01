Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
05 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Джон Купер
|Питер Дебур
История личных встреч
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ