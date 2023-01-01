Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
05 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|79
|вр
|Картер Харт
|18
|зщ
|Марк Стаал
|55
|зщ
|Расмус Ристолайнен
|24
|зщ
|Ник Силер
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|26
|зщ
|Шон Уокер
|10
|нп
|Бобби Бринк
|44
|нп
|Николя Делорье
|25
|нп
|Райан Пилинг
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|21
|нп
|Скотт Лотон
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|48
|нп
|Морган Фрост
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|35
|вр
|Тристан Джерри
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|58
|зщ
|Крис Летанг
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|5
|зщ
|Райан Ши
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|77
|нп
|Джефф Картер
|20
|нп
|Ларс Эллер
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
|13
|нп
|Винни Хиностроза
|15
|нп
|Йоона Коппанен
|63
|нп
|Радим Зогорна
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Майк Салливан
История личных встреч
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2