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Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
05 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
79 Канада вр Картер Харт
18 Канада зщ Марк Стаал
55 Финляндия зщ Расмус Ристолайнен
24 США зщ Ник Силер
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
8 США зщ Кэм Йорк
26 Канада зщ Шон Уокер
10 США нп Бобби Бринк
44 Канада нп Николя Делорье
25 США нп Райан Пилинг
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
86 США нп Джоэль Фараби
21 Канада нп Скотт Лотон
89 США нп Кэм Аткинсон
74 Канада нп Оуэн Типпетт
48 Канада нп Морган Фрост
11 Канада нп Трэвис Конечны
14 Канада нп Шон Кутюрье
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
39 США вр Алекс Неделькович
35 Канада вр Тристан Джерри
27 Канада зщ Райан Грейвз
58 Канада зщ Крис Летанг
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
7 Канада зщ Джон Людвиг
5 США зщ Райан Ши
17 США нп Брайан Раст
87 Канада нп Сидни Кросби
59 США нп Джейк Гюнцель
10 США нп Дрю О'Коннор
71 Россия нп Евгений Малкин
19 Канада нп Райлли Смит
77 Канада нп Джефф Картер
20 Дания нп Ларс Эллер
43 Канада нп Дженсен Харкинс
13 США нп Винни Хиностроза
15 Финляндия нп Йоона Коппанен
63 Чехия нп Радим Зогорна
Главные тренеры
США Джон Торторелла
США Майк Салливан
История личных встреч
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 БФиладельфия Флайерз
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2Филадельфия Флайерз
11.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 1Филадельфия Флайерз
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Питтсбург Пингвинз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Питтсбург Пингвинз
16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 6Питтсбург Пингвинз
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 7Питтсбург Пингвинз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз7 : 2Питтсбург Пингвинз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 БФиладельфия Флайерз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1 БФиладельфия Флайерз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 3
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 БФиладельфия Флайерз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Питтсбург Пингвинз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Питтсбург Пингвинз

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