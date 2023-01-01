Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнз 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
05 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Род Бриндамор
История личных встреч
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|09.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 8
|15.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8