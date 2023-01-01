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Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнз 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
05 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Виннипег Джетс
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2Виннипег Джетс
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Каролина Харрикейнз
22.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Виннипег Джетс
18.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 6Каролина Харрикейнз
09.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 8Виннипег Джетс
15.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Каролина Харрикейнз
05.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3Виннипег Джетс
15.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1Каролина Харрикейнз
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 2
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Виннипег Джетс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Виннипег Джетс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 2
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 8

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